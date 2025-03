Indonesia Re Bahas Strategi Asuransi dalam Mitigasi Perubahan Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Re Institute melalui iLearn Program meningkatkan wawasan dan kesadaran akan dampak perubahan iklim.

Mereka juga berfokus meningkatkan penanganan risiko serta peran strategis industri perasuransian dalam mitigasi dan pemulihan dampak bencana.

Hal itu dibahas dalam iLearn Thematic Webinar yang bertajuk 'Reimagining Risk: The Intersection of Insurance, Climate Change, and Disaster Preparedness'.

Diskusi itu mengangkat isu utama tentang perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan risiko kebencanaan, implikasi perubahan iklim dan peningkatan risiko kebencanaan terhadap Industri Perasuransian.

Selanjutnya juga juga dibahas strategi kolaborasi antara industri perasuransian, pemerintah, serta instansi-instansi terkait lainnya dalam upaya mitigasi risiko kebencanaan dan percepatan pemulihan dampak bencana.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat menyebutkan perubahan iklim berdampak signifikan terhadap risiko yang ditanggung industri asuransi, terutama bencana alam, seperti banjir, puting beliung, dan kebakaran hutan.

Risiko yang sebelumnya dianggap sebagai 'secondary perils' (bencana sekunder) kini menjadi lebih dominan dibandingkan 'primary perils' (bencana utama), seperti gempa dan tsunami.

“Industri perasuransian perlu bekerja sama dengan akademisi dan lembaga riset untuk memahami dan mengembangkan solusi yang bersifat Asuransi serta lebih efektif dalam menghadapi risiko perubahan iklim,” kata Delil dalam keterangannya, Sabtu (1/3).