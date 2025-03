Indonesia Re Borong Penghargaan Bergengsi di Infobank Awards & Anugerah BUMN 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia Re kembali mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin industri reasuransi dengan meraih berbagai penghargaan prestisius dalam ajang Infobank Awards 2025.

Acara yang digelar di Grand Ballroom, Shangri-La Hotel Jakarta ini menghadirkan berbagai tokoh bisnis dan keuangan untuk membahas tantangan global serta strategi pertumbuhan berkelanjutan di era divergensi ekonomi dan teknologi.

Dalam ajang ini, Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, dianugerahi penghargaan "The Most Reputable CEO in Digital Brand 2025", sebuah pencapaian yang mencerminkan kepemimpinan visioner dalam memperkuat reputasi perusahaan di era digital.

Selain itu, Indonesia Re juga meraih sejumlah penghargaan lainnya, yaitu Golden Trophy - The Best Reinsurance Company in Digital Brand (5 Years in a Row, 2021-2025), The Highest Digital Index Reinsurance Company, The Best Reinsurance.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul Indonesia Re dalam industri reasuransi, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing di tengah tantangan global.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam meningkatkan inovasi digital serta memberikan layanan terbaik bagi para mitra. Kami percaya bahwa pemanfaatan teknologi dan strategi bisnis yang adaptif akan terus membawa Indonesia Re ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan semua pihak yang terus mendukung perjalanan kami," ujar Benny Waworuntu.

Selain seremoni penghargaan, acara ini juga menghadirkan sesi berbagi wawasan bersama pemimpin bisnis visioner, di antaranya Ridha D.M. Wirakusumah, Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), dan Otto Toto Sugiri, Presiden Direktur PT DCI Indonesia Tbk. Diskusi ini menyoroti strategi dalam menghadapi tantangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, serta optimalisasi kecerdasan buatan dan ekonomi hijau sebagai peluang investasi masa depan.

Tidak hanya di Infobank Awards, Indonesia Re juga meraih penghargaan terbaik II dalam kategori Pengembangan Talenta & SDM Unggul di 14th Anugerah BUMN 2025.