Indonesia Re dan ANRI Perkuat Tata Kelola Kearsipan untuk Good Corporate Governance

Selasa, 02 September 2025 – 13:37 WIB
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) . Foto: Indonesia Re

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam acara “Sinergi Indonesia Re & Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Penguatan Tata Kelola Kearsipan”. 

Kegiatan ini menandai langkah strategis perusahaan dalam menjadikan kearsipan sebagai salah satu pilar tata kelola yang sehat, modern, dan berkelanjutan.

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan tata kelola kearsipan, mulai dari penataan manajemen dokumen perusahaan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, hingga pendampingan teknis dari ANRI. 

Selain itu, MoU ini juga mendorong terbentuknya budaya sadar arsip di lingkungan Indonesia Re serta pelestarian arsip statis yang bernilai historis.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menegaskan pengelolaan arsip bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan aset strategis yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlangsungan proses bisnis perusahaan.

“Melalui arsip yang autentik dan terpercaya, perusahaan memiliki pijakan yang kuat dalam pengambilan keputusan sekaligus memperkuat daya saing industri reasuransi di masa depan. Sinergi dengan ANRI ini diharapkan menjadi momentum lahirnya budaya tertib arsip di seluruh lini organisasi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Indonesia Re juga meluncurkan Gerakan Tertib Arsip Indonesia Re (GETAR) yang ditandatangani oleh Direksi dan akan diperluas ke seluruh Kepala Divisi.

Komitmen ini mencakup tujuh aspek utama, yakni tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib SDM kearsipan, tertib sarana dan prasarana, tertib pengelolaan arsip, tertib pendanaan kearsipan, dan tertib informasi kearsipan.

PT Reasuransi Indonesia atau Indonesia Re dan ANRI teken MoU perkuat tata kelola kearsipan untuk Good Corporate Governance.

