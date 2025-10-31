Indonesia Re Empat Dekade Mengabdi, Tebar Manfaat Lewat Program Tali Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-40, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menggelar kegiatan bakti sosial bertajuk “Tali Kasih Indonesia Re 2025” di Gedung Indonesia Re, Jalan Salemba Raya, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia Re dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pilar Pembangunan Sosial, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 4: Pendidikan Berkualitas.

Melalui program ini, Indonesia Re menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial yang mencakup pemberian beasiswa bagi anak karyawan alih daya dan anak pelaksana berprestasi, beasiswa reguler bagi anak karyawan alih daya, bantuan perumahan bagi karyawan alih daya, serta santunan bagi anak yatim.

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary Indonesia Re Robbi Yanuar Walid menyampaikan program “Tali Kasih Indonesia Re” merupakan bagian dari semangat perusahaan untuk berbagi kebahagiaan dan memperkuat solidaritas di momen istimewa HUT ke-40 ini.

“Bagi saya pribadi, anak-anak dari karyawan-karyawan kita merupakan bagian dari keluarga besar Indonesia Re. Program Tali Kasih ini tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga membantu karyawan yang membutuhkan dukungan untuk membangun sarana dan prasarana kehidupan mereka” ujar Robbi.

Lebih lanjut, Robbi menjelaskan bahwa program beasiswa, santunan anak yatim, dan bantuan perumahan karyawan alih daya merupakan program rutin TJSL Indonesia Re yang telah berjalan sejak tahun 2018.

“Harapannya semakin maju dan berkembangnya Indonesia Re akan memungkinkan kita untuk menjangkau lebih banyak lagi adik-adik maupun keluarga yang bisa kita bantu," ujar dia.

"Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi inspirasi dan memperkuat komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat pada umumnya,” tambah Robbi.