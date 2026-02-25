Indonesia Re Group Dorong Transformasi Kolaboratif di Tahun 2026

jpnn.com, JAKARTA - Industri perasuransian nasional tengah berada dalam fase transformasi yang menuntut organisasi untuk bergerak lebih cepat, lebih presisi, dan tangguh dalam menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks.

Volatilitas ekonomi, perubahan regulasi, tekanan kompetisi, serta meningkatnya frekuensi dan dampak risiko bencana mendorong perusahaan tidak hanya menyusun strategi yang kuat, tetapi juga memastikan strategi tersebut dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur di seluruh lini organisasi.

Menjawab tantangan tersebut, Indonesia Re menyelenggarakan Indonesia Re Group Leadership Forum 2026 dengan mengangkat tema “Leading Through Transformation: Aligning Culture, Capability, and Performance”, yang merupakan forum strategis tingkat pimpinan yang mempertemukan Dewan Komisaris, Direksi, serta pimpinan eksekutif di level Kepala Divisi dan Kepala Departemen untuk menyelaraskan arah transformasi perusahaan, memperkuat eksekusi program strategis, serta memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah menekankan pentingnya peran BUMN sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Komisaris Independen Indonesia Re Reza Y. Siregar menyebut dengan berada di bawah Danantara, aset negara yang dikelola oleh BUMN perlu dioptimalkan.

“Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, RIU (Reasuransi Indonesia Utama, red) berkomitmen menjalankan transformasi menyeluruh guna memperkuat kapabilitas, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan nilai tambah yang lebih besar dalam mendukung agenda Danantara Asset Management (DAM) dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Melalui forum ini, Indonesia Re Group menegaskan komitmen untuk memastikan keselarasan strategis di seluruh level kepemimpinan, khususnya dalam menerjemahkan arah transformasi yang tertuang dalam RKAP 2026 dan RJPP 2026–2030 ke dalam program kerja yang jelas, ownership yang tegas, serta ritme eksekusi yang disiplin.

Leadership Forum 2026 juga menekankan pentingnya transformasi berbasis kolaborasi lintas fungsi dan lintas entitas dalam Indonesia Re Group, termasuk penguatan sinergi antara PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak usaha, yaitu PT Reasuransi Syariah Indonesia (ReINDO Syariah), dan PT Asuransi Asei Indonesia.