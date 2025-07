Indonesia Re International Conference 2025: Reasuransi Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menggelar press conference di Kantor Pusat Indonesia Re, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian acara tahunan Indonesia Re International Conference (IIC) 2025 yang akan digelar pada 22 Juli 2025.

Mengusung tema “Empowering Downstream Growth in Financial Sector: Advancing the Insurance Industry through Strategic Collaboration”, Indonesia Re International Conference (IIC) 2025 menyoroti pentingnya sektor perasuransian, khususnya reasuransi, dalam strategi hilirisasi serta pengembangan dan penguatan perekonomian nasional melalui sinergi lintas sektor.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menegaskan IIC 2025 merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Indonesia Re sebagai Center of Knowledge and Excellence dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi industri perasuransian nasional sejak tahun 2022.

“Di tengah gejolak ekonomi global, perubahan iklim, dan tekanan geopolitik, IIC hadir sebagai forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah para pemangku kepentingan sektor keuangan. Hilirisasi tidak hanya milik industri manufaktur, tetapi juga sektor perekonomian dan perasuransian, agar mampu menciptakan nilai tambah, mendorong kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada reasuransi luar negeri,” kata Benny dalam konferensi pers, Kamis.

IIC 2025 diagendakan akan dibuka oleh sejumlah tokoh strategis nasional yang akan memberikan arahan dan pandangan terhadap peran sektor perasuransian dalam mendukung hilirisasi ekonomi.

Acara akan diawali dengan Welcoming Speech oleh Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu yang akan memaparkan transformasi industri perasuransian sejak IIC pertama kali digelar pada 2022.

Selanjutnya, Special Remarks akan disampaikan oleh Mukhamad Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR RI, serta Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan.

Acara pembukaan akan ditutup dengan Opening Remarks dari Dony Oskaria, CEO Danantara Asset Management/Holding Operasional Danantara, yang akan menyoroti peran strategis perusahaan BUMN yang bergerak di perasuransian dan industri jasa keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui sinergi dan investasi sektor hilir.