Indonesia Re Peringati Hari Antikorupsi 2025, Perkuat Integritas di Internal

jpnn.com, JAKARTA - Pada 9 Desember 2003, Indonesia bersama 37 negara menandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Merida, Meksiko.

Penandatanganan konvensi ini menjadi tonggak penting dalam komitmen global pemberantasan korupsi, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA).

Sebagai bagian dalam komitmen tersebut, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re turut memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 dengan menggelar sejumlah kegiatan edukatif yang berfokus pada penguatan budaya integritas, transparansi, dan kepatuhan di lingkungan perusahaan.

Tahun ini, Indonesia Re menggelar kegiatan diskusi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diskusi ini mengusung tema “Integritas dan Kepatuhan: Pondasi Reputasi dan Keberlanjutan Indonesia Re Group”, sejalan dengan tema nasional yang diusung oleh KPK, yaitu “Satukan Aksi, Basmi Korupsi.”

Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re Delil Khairat menekankan tantangan struktural industri asuransi nasional yang tidak terlepaskan dari isu integritas.

“Asuransi adalah satu-satunya sektor jasa keuangan yang secara sadar mengambil risiko ketidakpastian, tetapi ketika keputusan bisnis tidak dilandasi integritas, risiko tersebut justru dapat menjadi bumerang” ujarnya.

Delil menambahkan penguatan integritas tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi prasyarat agar industri asuransi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Jika persoalan integritas bisa kita perbaiki dan dijalankan secara konsisten, seharusnya industri ini memiliki peluang besar untuk berkembang seiring pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.