Indonesia Re Raih Indonesia’s Most Respected In-House Counsel 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan “Indonesia’s Most Respected InHouse Counsel 2025 Sektor Industri Asuransi” dalam ajang The Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2025.

Acara penghargaan ini diselenggarakan oleh Hukumonline yang bekerja sama dengan Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Asia Pacific Corporate Counsel Association (APCCA) di Nusa Dua, Bali, pada 2-3 Oktober 2025.

Acara yang mengangkat tema “Agility in Convergence 2026” ini dihadiri oleh lebih dari 400 peserta, terdiri dari penasihat hukum internal perusahaan, pimpinan firma hukum, regulator, dan eksekutif bisnis dari berbagai sektor di tingkat nasional dan regional.

Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi komunitas hukum korporasi untuk memperkuat kolaborasi, berbagi wawasan, serta membahas peran penting hukum dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat dan kompleks.

Penghargaan ini diterima Robbi Yanuar Walid, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary Indonesia Re, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi serta kontribusi beliau dan perusahaan dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko di industri reasuransi nasional.

“In-house counsel jaman sekarang ini sudah lebih maju, sudah lebih advance. Penggunaan platform digital sangat membantu tim legal in-house dalam perusahaan, termasuk di Indonesia Re,” ujar Robbi Yanuar Walid saat menerima penghargaan dalam malam penganugerahan.

Robbi menceritakan arti dari capaian ini bagi dirinya dan juga perusahaan.

“Secara pribadi, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas perjalanan profesional saya sejak memulai karier pada 1995 di bidang hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. Lebih dari itu, bagi Indonesia Re, penghargaan ini adalah pengakuan eksternal atas komitmen perusahaan dalam membangun tata kelola yang kuat, berintegritas, serta mampu memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan,” ungkap Robbi.