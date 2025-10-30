Indonesia Sapu Bersih Tiket 16 Besar Hylo Open 2025

Kamis, 30 Oktober 2025 – 06:41 WIB

jpnn.com - Sejumlah wakil Indonesia tampil luar biasa di babak pertama Hylo Open 2025.

Seluruh delegasi Merah Putih sukses menyapu bersih tiket 16 besar turnamen BWF Super 500 ini.

Penampilan impresif Indonesia dibuka oleh pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Unggulan kelima Hylo Open 2025 itu meraih kemenangan dengan skor ketat 21-16, 24-22 melawan wakil Malaysia Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong, Rabu (29/10/2025).

Langkah Fajar/Fikri diikuti oleh pasangan muda Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran) yang tampil gemilang saat menundukkan duo Denmark Kristoffer Kolding/Mette Werge dengan skor 21-11, 21-12.

Tak hanya di sektor ganda, tunggal Indonesia juga bersinar. Jonatan Christie tampil dominan saat mengalahkan Tharun Mannepalli (India) dua gim langsung 21-11, 21-12.

Adapun Putri Kusuma Wardani tanpa kesulitan menaklukkan Anna Ryberg (Denmark) 21-18, 21-5.

Sektor ganda campuran juga tak kalah mentereng. Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menang meyakinkan atas Oleksii Titov/Yevheniia Kantemyr (Ukraina) 21-14, 21-12.