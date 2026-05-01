Indonesia Tantang Korea di Semifinal Uber Cup 2026, Mampukah Sejarah Terulang?

jpnn.com - Tim bulu tangkis putri Indonesia menghadapi ujian berat dengan menghadapi Korea di semifinal Uber Cup 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026).

Korea jelas bukan lawan yang mudah. Tim Negeri Ginseng itu punya kedalaman skuad mumpuni.

Pertemuan Indonesia kontra Korea juga mengingatkan pada duel semifinal Uber Cup edisi 2024.

Saat itu, Srikandi Merah Putih mampu menyingkirkan Korea dengan skor tipis 3-2 dalam pertarungan sengit.

Saat itu, kemenangan Indonesia ditopang dominasi di nomor tunggal.

Nama-nama seperti Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi menjadi penyumbang poin penting.

Namun, kini hanya Ester yang masih bertahan dalam skuad. Situasi tim pun telah banyak berubah.