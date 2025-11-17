Indonesia Tegaskan Komitmen Iklim di COP30, Kelompok Masyarakat Sipil Titip Sejumlah Catatan

jpnn.com, BERLIN - Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap aksi iklim global pada Conference of Parties ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belem hingga 21 November 2025.

Pemerintah menyatakan kesiapannya mempercepat transisi energi dan mencapai target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Dalam pidatonya di Leader Summit COP30, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap Perjanjian Paris.

Pemerintah menargetkan penurunan emisi hingga 1,2 gigaton CO?e pada skenario rendah atau 1,5 gigaton CO?e pada skenario tinggi pada 2035, sebagaimana tertuang dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

“Tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” kata Hashim, dalam Indonesiacop.id.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun mendatang.

Kelompok masyarakat sipil menilai langkah tersebut masih belum menjawab tantangan keadilan iklim dan perlindungan masyarakat rentan.

Pemerintah menekankan aspek inklusivitas, tetapi sejumlah aktivis Indonesia di COP30 menilai pendekatan tersebut masih jauh dari implementasi.