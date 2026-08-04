Indonesia-Thailand Perkuat Kerja Sama dari Pangan hingga Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Thailand sepakat bekerja sama di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, hingga pendidikan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/8) sore.

Prabowo mengatakan kedua negara melihat besarnya potensi kerja sama untuk menjawab tantangan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi yang lebih erat.

"Kita juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan, mulai dari teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga ketahanan rantai pasok," ucap Prabowo.

Selain sektor pangan, Indonesia dan Thailand juga akan mempererat kolaborasi di bidang energi.

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Menurut dia, kedua negara mendorong penyelenggaraan Indonesia–Thailand Energy Forum sebagai wadah memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Kerja sama juga diarahkan pada penguatan ekonomi digital di tengah perubahan ekonomi global.