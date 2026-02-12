Indonesia Tuan Rumah Forum ASEAN Lawan Dengue, Target Nol Kematian 2030

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Regional bertajuk Mendorong Aksi Kolektif dalam Pencegahan dan Pengendalian Dengue di Kawasan Asia Tenggara atau Negara ASEAN.

Pertemuan strategis ini sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman penyakit dengue yang kian meningkat.

Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, forum ini dihadiri sekitar 150 peserta dan panelis.

Delegasi yang hadir terdiri dari pembuat kebijakan, otoritas kesehatan, organisasi regional dan global, komunitas ilmiah, serta mitra pembangunan yang mewakili 10 dari 11 negara anggota ASEAN.

Pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk mendorong penyelarasan kebijakan serta adopsi strategi pencegahan dengue yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat dengue masih menjadi tantangan kesehatan publik global yang serius, dengan laporan lebih dari 1,4 juta kasus dan 400 kematian pada awal tahun 2025.

Kawasan ASEAN sendiri telah lama diakui sebagai episentrum global penularan dengue dengan kondisi endemis yang terus berlanjut.

Berdasarkan data European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), hampir 400.000 kasus dilaporkan di Asia Tenggara hingga akhir 2025, di mana Vietnam dan Indonesia mencatat jumlah kasus tertinggi di kawasan tersebut.