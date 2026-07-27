Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2026: Catatan Pertemuan Kedua Negara, Garuda Perkasa

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, hari ini Senin (27/7) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan tersebut bakal menjadi pertemuan Indonesia dan Kamboja untuk ke-19 kalinya.

Pada 18 pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia tampil sangat perkasa menghadapi Kamboja, dengan memetik 17 kemenangan dan mencetak 80 gol, demikian catatan 11v11, dikutip Senin.

Tim Garuda akan melakoni laga perdana di ajang Piala AFF 2026, sementara Kamboja akan memainkan laga keduanya setelah yang pertama mereka dikalahkan Singapura 1-2.

Pertemuan pertama Indonesia dengan Kamboja terjadi pada 6 Desember 1995 pada ajang South East Asian Games.

Ketika itu, Indonesia melumat Kamboja 10-0, yang mana kemenangan ini masih menjadi kemenangan terbesar Garuda atas Angkor Warriors.

Lalu, satu-satunya hasil tanpa kemenangan Indonesia kontra Kamboja adalah pada 27 April 1997 ketika keduanya bertemu dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 1998. Laga ini berakhir imbang dengan skor akhir 1-1.

Setelah itu, Indonesia selalu menang atas Kamboja, dengan pertemuan terakhir tim Garuda adalah meraih kemenangan 2-1 pada 23 Desember 2022 dalam ajang Piala AFF 2022.