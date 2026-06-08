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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indonesia vs Mozambik: Justin Hubner Terancam Absen, Mathew Baker Berpeluang Starter?

Senin, 08 Juni 2026 – 11:45 WIB
Indonesia vs Mozambik: Justin Hubner Terancam Absen, Mathew Baker Berpeluang Starter? - JPNN.COM
Mathew Baker debut bersama Timnas Indonesia. Foto: X/TimnasIndonesia.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia menghadapi situasi cukup mengkhawatirkan menjelang duel melawan Timnas Mozambik pada lanjutan FIFA Matchday Juni 2026. Bek andalan Timnas Indonesia Justin Hubner berpotensi absen setelah mengalami masalah pada otot paha saat tampil menghadapi Oman.

Sinyal absennya Hubner makin kuat setelah pemain Fortuna Sittard itu tidak mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/6). 

Saat rekan-rekannya menjalani program latihan penuh, Hubner hanya terlihat berada di tepi lapangan sambil memantau jalannya sesi.

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Kondisi tersebut membuat Pelatih Timnas Indonesia John Herdman harus mulai menyiapkan skenario alternatif untuk laga kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (9/6) malam.

Tim pelatih tentu tak ingin mengambil risiko dengan memaksakan Hubner bermain jika sang pemain belum berada dalam kondisi terbaik.

Absennya Hubner membuka peluang bagi sejumlah pemain muda untuk tampil sejak menit pertama. 

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Dari beberapa opsi yang tersedia, nama Mathew Baker menjadi salah satu kandidat paling menarik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan bek berusia 22 tahun tersebut.

Baker dinilai memiliki karakter permainan yang cukup mirip dengan Hubner. 

Indonesia vs Mozambik, Justin Hubner terancam absen, Mathew Baker berpeluang menjadi starter melawan Mozambik?

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TAGS   Indonesia Vs Mozambik  Justin Hubner  Mathew Baker  Timnas Indonesia  John Herdman  FIFA Matchday 
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