Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis: Erick Thohir Minta Penggemar Penuhi GBK

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis.

Ketum PSSI, Erick Thohir berharap penggemar bisa memenuhi tribun stadion untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu dukungan yang diberikan sangat berarti untuk perjuangan Jay Idzes dan kolega di lapangan.

“Kami ingin masyarakat datang ke stadion, mendukung Timnas, dan saksikan ajang FIFA Series perdana ini.”

“Semoga ini menjadi langkah awal yang positif bagi perjalanan Timnas Indonesia ke depan,” ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis sejauh ini masih tersedia di laman Kita Garuda.

Tiket termurah dijual dengan harga Rp 150 ribu dan paling mahal Rp 750 ribu.

Rencananya ajang FIFA Series 2026 tidak hanya mempertandingkan Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis.