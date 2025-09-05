Indonesia vs Taiwan: Ramadhan Sananta Ujung Tombak, Simak Strategi Baru Patrick Kluivert

jpnn.com - Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan berbeda saat menghadapi Taiwan pada laga FIFA Matchday

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menurunkan Ramadhan Sananta sebagai ujung tombak.

Pemain kelahiran 27 November 2002 itu terpilih setelah tampil apik bersama tim Brunei Darussalam, DPMM FC di Liga Super Malaysia. Kluivert terkesan dengan penampilan mantan penggawa Persis Solo itu.

Menurut Kluivert, pemain asal Kepulauan Riau itu terus bekerja keras untuk merebut tempat di starting line up Timnas Indonesia

"Sananta masuk ke dalam tim saat ini. Tentu dia bukan satu-satunya striker yang kami miliki."

"Dia selalu bekerja keras dan punya mental yang sangat baik. Dia telah menunjukkannya, dan tentu sekarang dia harus membuktikan,” ungkap Kluivert sebelum laga melawan Taiwan, Kamis (4/9).

Baca Juga: Bojan Hodak Beri Pandangan Laga Timnas Indonesia vs Taiwan di FIFA Matchday Nanti Malam

Sejauh ini, Sananta menjadi salah satu pilihan utama di lini depan Skuad Garuda. Dia sudah mencetak lima gol dari 15 penampilan bersama Timnas Indonesia.

Kluivert juga memberi kejutan dengan menurunkan duet Jordi Amat dan Rizky Ridho di jantung pertahanan.