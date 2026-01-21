Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Indonesian Cultural Outlook 2026, Menbud Fadli Tegaskan Lima Pilar Arah Nasional Kemenbud

Rabu, 21 Januari 2026 – 20:26 WIB
Indonesian Cultural Outlook 2026, Menbud Fadli Tegaskan Lima Pilar Arah Nasional Kemenbud - JPNN.COM
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan “Indonesian Cultural Outlook 2026”. Foto Humas Kemenbud

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan Indonesian Cultural Outlook 2026

Mengusung tema Living Heritage, Shared Future, kegiatan ini menjadi wadah forum strategis diplomasi budaya yang mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para Duta Besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebutkan bahwa di era yang penuh konflik, krisis iklim dan disrupsi teknologi, budaya merupakan pilar pertahanan yang dapat memperkuat komunitas dunia.

Baca Juga:

Budaya merupakan unsur perekat dalam mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara. 

Gagasan tersebut, lanjut Menbud Fadli, menjadi landasan dalam refleksi “Indonesian Cultural Outlook 2026”.

“Saat ini, kita tahu bahwa dunia memasuki era yang berat, di mana hal ini juga tercermin dalam program kebudayaan global," ujar Menbud Fadli Zon di kantor Kemenbud, Rabu (21/1).

Baca Juga:

 Dia menambahkan, pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. 

Semangat tersebut menginspirasi Kemenbud untuk mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan dapat memperluas kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945..

Indonesian Cultural Outlook 2026, Menbud Fadli menegaskan lima pilar arah nasional Kemenbud

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenbud  Shared Future 
BERITA KEMENBUD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp