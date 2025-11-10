Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Indonesian Movie Actors Awards 2025 Siap Digelar, Ini Daftar Nominasinya

Senin, 10 November 2025 – 17:56 WIB
Jumpa pers IMAA 2025. Foto: Tim IMAA 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) kembali hadir untuk ke-19 kalinya.

Perhelatan ini menjadi wujud perayaan dedikasi, kreativitas, dan pencapaian para aktor serta aktris Indonesia.

Malam puncak penghargaan akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Rabu, 26 November 2025, pukul 21.00 WIB dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

"Ini merupakan gelaran ke-19 kalinya dan tetap konsisten memberikan apresiasi atas ide kreatif serta kerja keras para insan perfilman nasional sebagai elemen utama sekaligus ujung tombak kesuksesan sebuah film," ujar Executive Producer RCTI, Fajar Kurniawan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. 

Dewan Juri IMAA 2025 terdiri dari Robert Ronny (Produser, Sutradara), Anggy Umbara (Sutradara, Penulis), Oka Antara (Aktor), Happy Salma (Aktris), dan Muhadkly Acho (Komedian & Filmmaker).

Ketua Dewan Juri IMAA 2025, Robert Ronny menyatakan pihaknya telah bekerja keras dan melakukan tugas dengan teliti, dalam menentukan para nominasi dari kategori seraya memperhatikan seluruh aspek penilaian. 

Secara penilaian, dia menegaskan dewan juri fokus pada sisi keaktoran dan juga karya film terbaik.

"Namun pastinya, bagi kami aktor tersebut tidak harus yang memiliki latar belakang keaktoran, tetapi bisa jadi dia sedang berproses sehingga bagus dan layak dinominasikan," ucap Robert.

