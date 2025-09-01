Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Indopol Survei: Kinerja Kejagung Masih Diapresiasi Masyarakat

Senin, 01 September 2025 – 15:53 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9/2024). ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Survey and Consulting (Indopol Survey) Ratno Sulistyanto mengatakan bahwa saat ini masyarakat sedang mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kemarin Kejaksaan diapresiasi masyarakat kan karena mereka berhasil mengungkap kasus korupsi yang (nilai kerugian negaranya) sekian triliun di kasus sawit dan sebagainya. Tapi suatu saat bisa saja KPK yang diapresiasi karena bisa menangkap koruptor besar,” kata Ratno.

Hal ini disampaikan Ratno menanggapi hasil survei nasional Polling Institute yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik.

Sebanyak 70 persen responden menyatakan percaya kepada Kejagung, Mahkamah Konstitusi (68 persen), dan pengadilan (66 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (64 persen), dan kepolisian (61 persen).

Kejaksaan, menurut Ratno, saat ini menunjukkan kinerja yang baik.

Mungkin nanti KPK atau kepolisian yang akan diapresiasi publik karena kinerjanya yang baik.

“Misalnya kalau KPK mengungkap korupsi yang besar, nanti mereka juga akan diapresiasi publik,” papar dia.

Ratno mengatakan, sebenarnya persepsi publik kejaksaan dan KPK berhimpitan dengan kepolisian.

