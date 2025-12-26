Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Indosat Gandeng Arsari dan Northstar, Kelola Aset Fiber Optik Rp14,6 Triliun

Jumat, 26 Desember 2025 – 14:14 WIB
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) resmi menandatangani perjanjian investasi strategis dengan Arsari Group dan Northstar Group di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) resmi menandatangani perjanjian investasi strategis dengan Arsari Group dan Northstar Group.

Penandatanganan tersebut menandai pembentukan perusahaan patungan (joint venture) baru, FiberCo.

Kerja sama bertujuan membangun platform serat optik digital, sehubungan dengan ekosistem digital nasional sedang memasuki fase pertumbuhan krusial.

Dalam kesepakatan bernilai fantastis itu, Indosat akan mengalihkan aset serat optiknya ke FiberCo Raya.

Nilai aset yang dialihkan tersebut mencapai angka sekitar Rp14,6 triliun.

Transaksi dirancang untuk memungkinkan Indosat memonetisasi aset serat optik yang dimilikinya secara efektif.

Meski melakukan pengalihan aset, Indosat dipastikan tetap mempertahankan kepemilikan saham yang signifikan di perusahaan baru tersebut.

Indosat akan memegang sekitar 45 persen kepemilikan saham di FiberCo pasca transaksi.

Indosat menggandeng Arsari Group dan Northstar Group, mengelola aset fiber optik Rp14,6 triliun.

