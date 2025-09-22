Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Indosat Gelar Pesta IMPoin 2025, Hadiahnya Fantastis, Wow

Senin, 22 September 2025 – 19:32 WIB
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 kembali menghadirkan program loyalitas tahunan bertajuk Pesta Hadiah IMPoin 2025. Foto: Indosat

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 kembali menghadirkan program loyalitas tahunan bertajuk Pesta Hadiah IMPoin 2025 pada Senin (22/9).

Dalam program tersebut Indosat menyiapkan total 2.025 hadiah yang akan dibagikan kepada pelanggannya yang terus memilih IM3.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengatakan kehadiran Pesta Hadiah IMPoin 2025 merupakan wujud apresiasi mereka ke pelanggan setianya.

"Kami ingin agar setiap interaksi pelanggan dengan IM3 memberi pengalaman yang mengesankan, termasuk dengan simpelnya. Simpel itu IM3,” kata dia.

Program Pesta Hadiah IMPoin 2025 berlangsung dari 1 September hingga 31 Desember 2025.

Selama periode itu, pelanggan berkesempatan meraih grand prize berupa 4 unit Mobil Listrik BYD M6 Standard, 4 unit Motor Listrik ALVA N3, 4 unit Samsung S25 Ultra 256GB, serta 4 unit Apple Watch 10.

Tak hanya itu, IM3 juga menyiapkan hadiah eksklusif bulanan bagi Top 200 Spender berupa ribuan voucher belanja Blibli dan voucher HotelMurah.com.

Untuk mengikuti program itu, pelanggan cukup melakukan transaksi seperti aktivasi paket internet, pembayaran tagihan IM3 Platinum minimal Rp 70.000, upgrade ke IM3 Platinum, atau aktivasi Kartu Perdana IM3.

TAGS   Indosat  IMPoin 2025  IM3  BYD M6  motor listrik  mobil listrik 
