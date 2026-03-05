Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Indosat Ooredoo Hutchison Buka Pendaftaran Magang INSPIRE 2026

Kamis, 05 Maret 2026 – 06:42 WIB
Indosat Ooredoo Hutchison Buka Pendaftaran Magang INSPIRE 2026 - JPNN.COM
Indosat Ooredoo Hutchison buka magang INSPIRE 2026 bagi mahasiswa tingkat akhir. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) membuka pendaftaran program magang nasional INSPIRE 2026 bagi mahasiswa tingkat akhir dari seluruh Indonesia.

Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengalaman industri sebelum menyelesaikan studi.

Indosat Ooredoo Hutchison Apprenticeship Experience (INSPIRE) 2026 berlangsung selama enam bulan, mulai April hingga Oktober 2026.

Baca Juga:

Program ini terbuka bagi mahasiswa aktif S1 semester 6–8 dari seluruh jurusan yang memiliki minat pada bidang teknologi dan bisnis.

Dalam program tersebut, peserta akan terlibat langsung dalam proyek bisnis di lingkungan industri telekomunikasi.

Mereka juga berkesempatan berkolaborasi dengan tim profesional di fungsi teknologi dan komersial perusahaan.

Baca Juga:

Selain pengalaman kerja, peserta akan mendapatkan pendampingan dari mentor internal serta mengikuti workshop pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Pembekalan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja.

Indosat Ooredoo Hutchison buka magang INSPIRE 2026 bagi mahasiswa tingkat akhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   magang  INSPIRE 2026  Indosat Ooredoo Hutchison  IOH 
BERITA MAGANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp