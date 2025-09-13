Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Indra Gunawan Puji Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, BPKH Siap Membantu

Sabtu, 13 September 2025 – 14:11 WIB
Indra Gunawan Puji Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, BPKH Siap Membantu - JPNN.COM
Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan. Foto: dokumentasi BPKH

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan mengapresiasi Prabowo Subianto sebagai satu-satunya presiden yang kembali mengangkat Menteri Haji.

Menurut Indra, jabatan tersebut dulu pernah ada dalam Kabinet Dwikora pada 1965 yang awalnya bernama Menteri Urusan Haji.

Jabatan tersebut kemudian dihapus setahun kemudian atau pada 1966.

Baca Juga:

Selanjutnya pada 2025, jabatan tersebut dibentuk kembali sebagai Menteri Haji dan Umrah.

Indra menyampaikan itu dalam Public Lecture bertajuk 'Pengelolaan Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan pada Investasi Surat Berharga BPKH' di Auditorium Prof. Dr. Suwito, M.A.

“Di antara negara muslim dunia, hanya Presiden Prabowo dan Indonesia yang memiliki atensi khusus dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Baca Juga:

Terlebih, menteri yang diangkat adalah Kiai Gus M. Irfan Yusuf yang merupakan keturunan Hadratussyaikh Hasyim Asyari dan Wakil Menteri Dahnil Azhar.

Dia menyebutkan BPKH siap bahu membahu mendukung Kementerian Haji dan Umrah, sehingga masalah perhajian dengan biaya yang masih dirasa mahal (Rp 89 juta per jemaah pada 2025) dan durasi antrean panjang (25-49 tahun) dapat diatasi.

Indra Gunawan mengapresiasi Prabowo Subianto sebagai satu-satunya Presiden yang kembali mengangkat jabatan Menteri Haji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  kementerian haji dan umrah  Indra Gunawan  BPKH  haji  umrah 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp