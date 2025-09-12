Indra L Bruggman Sedang Malas Syuting Sinetron, Ini Alasannya

Jumat, 12 September 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Indra L Bruggman mengaku sedang malas menerima tawaran syuting sinetron.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

"Lebih malas syuting," kata Indra L Bruggman, Rabu (10/9).

Pria berusia 44 tahun itu lantas membeberkan alasan dirinya malas main sinetron belakangan ini.

Bukan soal honor atau waktu, Indra L Bruggman justru menyoroti kualitas cerita dari sinetron itu sendiri.

"Kalau ceritanya, enggak sesuai dengan yang kita mau," jelas pemain sinetron Jinny Oh Jinny itu.

Oleh sebab itu, Indra L Bruggman sangat selektif ketika mendapat tawaran syuting sinetron.

Dia harus menimbang kualitas production house, sutradara, hingga cerita yang terkonsep dengan baik.