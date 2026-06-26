Indra Lesmana Hingga Dewa 19 Siap Ramaikan Gedebage Jazz Festival International 2026

jpnn.com, BANDUNG - Gedebage Jazz Festival resmi naik kelas, setelah dua tahun digelar sebagai festival tahunan di Kota Bandung.

Ajang tersebut kini bertransformasi menjadi Gedebage Jazz Festival International 2026 yang menghadirkan deretan musisi nasional hingga mancanegara.

Festival itu berlangsung pada 25 - 28 Juni 2026 di Summarecon Mal Bandung dengan tiga area pertunjukan, yakni Sawarga Courtyard sebagai panggung utama, Atrium Ciunik, dan Downtown Walk.

Sejumlah nama besar dipastikan tampil memeriahkan festival tersebut. Di antaranya Indra Lesmana & Sydney Reunion, Krakatau Reunion, Dewa 19 feat. Virzha, Maliq & D'Essentials, Barry Likumakuwa and The Rhytm Service, Syaharani feat. Bandung Jazz Orchestra, Andrea Cui & Julian Chat feat. KLCBS Project, Jazzbois dari Hungaria, hingga Takahiro Miyazaki x TRIO B.A.E dari Jepang dan Indonesia.

Center Director Summarecon Mall Bandung, Juni Hadi Hasan, mengatakan penyelenggaraan festival internasional tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan ruang kreatif sekaligus memperkuat posisi Bandung Timur sebagai destinasi gaya hidup dan hiburan.

"Kami ingin menjadikan Summarecon Mall Bandung sebagai lifestyle destination yang menjadi ruang bertemunya komunitas, kreativitas, hiburan, dan budaya bagi masyarakat dan pengunjung."

"Gedebage Jazz Festival menjadi salah satu signature event yang tumbuh seiring dengan perkembangan Bandung Timur sekaligus memperkuat Gedebage sebagai pusat aktivitas kreatif baru di Bandung," kata Juni dalam konferensi pers di Bandung, Jumat (26/6).

Menurut dia, konsep panggung terbuka di Sawarga Courtyard menjadi salah satu keunggulan festival tahunan ini.