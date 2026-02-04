Indra Sjafri: 5 Langkah Harus Dilakukan agar Indonesia Tampil di Piala Dunia

jpnn.com - JAKARTA – Indra Sjafri menyebut lima langkah yang harus dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk membangun sepak bola nasional agar bisa tampil di Piala Dunia.

Praktisi sepak bola sekaligus mantan pelatih Timnas Indonesia itu menjelaskan lima langkah dimaksud, yakni:

Pertama, harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi menjangkau daerah dan desa sebagai basis pembinaan pemain usia dini.

"Infrastruktur bukan hanya membangun stadion di kota, lapangan sepak bola di desa juga harus diperbaiki," kata Indra dalam kegiatan Dialog Meja Bundar bertema "Piala Dunia 2026, pers, dan peradaban publik kita, siaran olahraga sebagai ruang edukasi, literasi, dan penguatan nilai kepublikan" di Auditorium Bung Karno LPP TVRI, Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan, Indonesia masih membutuhkan pembenahan mendasar agar memiliki peluang realistis menembus panggung Piala Dunia minimal pada 2034.

Kedua, pembaruan kurikulum sepak bola nasional, agar selaras dengan perkembangan dan tren permainan di level global.

Sebab, kurikulum yang adaptif dinilai penting untuk memastikan metode latihan dan pendekatan taktik tidak tertinggal dari negara-negara maju di dunia sepak bola.

Ketiga, yang harus dilakukan menurut pria asal Sumatera Barat itu adalah pentingnya memperbanyak pelatih berkualitas dan berlisensi A Pro.