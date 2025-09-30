Indra Sjafri Bakal Pakai Pemain Warisan Gerald Vanenburg Pada SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia asuhan Indra Sjafri di SEA Games 2025 bakal banyak menggunakan pemain warisan Gerald Vanenburg.

Pelatih kelahiran 2 Februari 1963 itu menyebut sebagian pemain yang berlaga di Piala AFF serta Piala Asia U-23 2025 layak kembali memperkuat skuad Garuda Muda.

“Para pemain-pemain yang kemarin yang sudah dapat jam terbang lima kali di AFF pertandingan dan ketiga kali di AFC saya bisa meyakinkan bahwa tim itu menjadi kerangka dari tim SEA Games,” ujar alumni Universitas Andalas itu.

Mantan pelatih Bali United itu berharap komposisi pemainnya bisa bertambah dengan kehadiran beberapa pemain lainnya yang urung bergabung di Timnas Indonesia U-23 sebelumnya.

“Tentu juga kami menambah para pemain-pemain yang kami anggap paling cocok nanti,” ujar Indra.

Indra Sjafri kembali mendapatkan kepercayaan untuk menukangi Timnas Indonesia U-23 pada ajang SEA Games 2025.

Pria asal Pesisir Selatan itu merupakan manajer yang punya sejarah apik sebelumnya mempersembahkan medali emas di SEA Games 2023 setelah terakhir kali pada edisi 1991.

Dengan pengalaman yang dimiliki, pria berusia 62 dinilai tepat untuk bisa membawa Garuda Muda mempertahankan medali emas di ajang akbar olahraga antarnegara Asia Tenggara itu.