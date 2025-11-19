Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indra Sjafri Belum Bisa Pastikan Membawa Pemain Diaspora ke SEA Games 2025

Rabu, 19 November 2025 – 02:32 WIB
Indra Sjafri Belum Bisa Pastikan Membawa Pemain Diaspora ke SEA Games 2025
Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri saat memimpin anak asuhannya melakoni laga persahabatan melawan Mali U-22 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia masih belum pasti membawa pemain-pemain diaspora pada ajang SEA Games 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari PSSI yang saat ini tengah melakukan lobi ke beberapa tim di Eropa.

“Saya harus klarifikasi, semua pemain abroad karena SEA Games ini bukan FIFA Matchday, saya belum bisa memastikan bahwa benar-benar nanti akan bergabung.”



“PSSI dalam hal ini ketua umum dengan timnya lagi mencoba dan suratnya sudah kami sampaikan ke klub mereka masing-masing. Mudah-mudahan hal baik nanti akan bisa kami dapatkan," ujar Indra.

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu mengaku belum mengetahui jika kelak Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan bakal bergabung.

Keduanya kebetulan masuk dalam daftar panjang yang diberikan federasi kepada NOC Indonesia untuk bisa bermain di SEA Games 2025.



Untuk itu Indra tidak ingin berspekulasi dan menunggu keputusan akhir dari PSSI perihal lobi yang dilakukan untuk bisa melepas pemain buat SEA Games 2025.

“Jangan dulu bilang tadi Ivar dan Marselino sudah pasti, belum pasti.”

Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri masih belum pasti bisa membawa pemain-pemain diaspora ke SEA Games 2025 mendatang

TAGS   Indra Sjafri  Timnas Indonesia  Diaspora  SEA Games 
