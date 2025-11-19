Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indra Sjafri Blak-blakan Mengaku Butuh Pemain Ini, Berharap PSSI Merayu Klub

Rabu, 19 November 2025 – 05:24 WIB
Indra Sjafri Blak-blakan Mengaku Butuh Pemain Ini, Berharap PSSI Merayu Klub - JPNN.COM
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri menilai Ivar Jenner bermain bagus dalam dua pertandingan uji coba melawan Mali, termasuk di leg kedua yang berakhir seri 2-2 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11) malam WIB.

Karena itu, Indra Sjafri mengatakan timnya membutuhkan Ivar Jenner pada SEA Games 2025 Thailand bulan depan.

"Yang jelas dua game plan berbeda (dari dua pertandingan), Ivar melakoni dengan baik. Saya pikir kita butuh dia," kata Indra pada jumpa pers setelah pertandingan di Stadion Pakansari, Selasa.

Baca Juga:

Dia berharap PSSI melakukan tugasnya dengan baik, untuk merayu klub Ivar, FC Utrecht, guna melepas pemainnya ke SEA Games 2025.

Hal ini perlu dilakukan PSSI karena pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini tidak masuk kalender internasional FIFA sehingga klub-klub berhak tak melepas pemainnya.

"Makanya, doakan saja nanti PSSI bisa melakukan pembicaraan yang baik supaya nanti Ivar bisa bermain di SEA Games 2025," tambah Indra, pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat.

Baca Juga:

Ivar sendiri menilai timnya menjalankan dua taktik berbeda dalam dua laga melawan Mali, dalam sistem bermain empat bek dan lima bek.

Dari dua laga ini, Ivar Jenner bemain penuh dan tak tergantikan sebagai pemain tengah.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri mengaku membutuhkan pemain ini untuk laga di SEA Games 2025 Thailand.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indra Sjafri  Timnas U-23  Timnas U-23 Indonesia  Ivar Jenner  SEA Games 2025 
BERITA INDRA SJAFRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp