JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indra Sjafri Isyaratkan Nasib Ivar Jenner, Marselino, dan Mauro Zijlstra di SEA Game 2025

Selasa, 14 Oktober 2025 – 19:06 WIB
Bintang Timnas U-23 Indonesia Marselino Ferdinan. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan bergabungnya Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, dan Mauro Zijlstra di ajang SEA Games 2025.

Ketiga pemain tersebut menjadi sorotan publik lantaran pernah memperkuat timnas senior, tetapi secara usia masih memenuhi syarat untuk tampil di turnamen U-23.

"Di jumpa pers pertama kali, teman-teman bisa lihat 50 pemain yang kita daftarkan. Saya kurang ingat semua namanya, tetapi kalau tidak salah, mereka ada di daftar itu," kata Indra.

Nama Mauro Zijlstra sempat digadang-gadang bakal jadi andalan Indra Sjafri setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada akhir Agustus lalu.

Namun, bukannya langsung memperkuat tim U-23, pemain berusia 20 tahun itu justru mendapat kesempatan di timnas senior asuhan Patrick Kluivert.

Zijlstra bahkan tampil dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak.

Sementara itu, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan juga kerap menjadi tumpuan Timnas Indonesia di level senior, tetapi masih masuk dalam 50 nama pemain yang disiapkan Indra untuk SEA Games 2025.

Kehadiran mereka jelas akan menjadi dorongan besar bagi Indonesia untuk mempertahankan medali emas, yang diraih pada edisi sebelumnya.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri menanggapi spekulasi mengenai nasib Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, dan Mauro Zijlstra di SEA Games 2025

TAGS   Ivar Jenner  Mauro Zijlstra  Indra Sjafri  SEA Games 2025  Timnas U-23 Indonesia 
