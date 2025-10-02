Indra Sjafri Panggil 32 Nama untuk TC Timnas U-23: Siapa Bertahan Menuju SEA Games 2025?

jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri resmi memulai langkah awal menuju SEA Games 2025 di Thailand.

Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) tahap pertama yang digelar di Jakarta mulai Kamis (2/10/2025) hingga 14 Oktober mendatang.

Dari daftar nama yang dipanggil, mayoritas merupakan wajah-wajah yang sebelumnya pernah membela skuad Garuda Muda asuhan Gerald Vanenburg.

PSM Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak

PSM Makassar menjadi klub dengan penyumbang pemain terbanyak, yakni Muhammad Ardiansyah, Muhammad Dzaky Asraf, Ananda Raehan Alief, Victor Dethan, dan Ricky Pratama.

Selain itu, empat pemain yang merumput di luar negeri juga ikut bergabung, yaitu Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen), Ivar Jenner (FC Utrecht), dan Adrian Wibowo (Los Angeles FC).

Selama TC berlangsung, Garuda Muda dijadwalkan melakoni dua laga uji coba melawan India pada 10 dan 13 Oktober.

Pertandingan ini akan menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk membuktikan kualitas mereka sebelum Indra memangkas jumlah skuad menjadi 23 pemain sesuai regulasi SEA Games.

Target Ulangi Kejayaan

Indra Sjafri sendiri bukan sosok asing di ajang ini. Pada edisi sebelumnya, ia berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games untuk Indonesia.