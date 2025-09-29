Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indra Sjafri Pimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games, Nasib Gerald Vanenburg Terjawab

Senin, 29 September 2025 – 19:12 WIB
Indra Sjafri akan memimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025. Foto: PSSI

jpnn.com - Teka-teki soal siapa pelatih Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025 akhirnya terjawab.

PSSI memastikan bahwa Gerald Vanenburg masih memegang jabatan pelatih Timnas U-23.

"Coach Gerald dikontrak oleh PSSI, dia sebagai pelatih Timnas U-23. Dan itu tetap, nasibnya tetap sampai dengan berakhirnya kontrak,” ujar Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali.

Namun, untuk SEA Games 2025, federasi mengambil langkah berbeda dengan menunjuk Indra Sjafri.

Sebelumnya, selama memimpin Garuda Muda sejak awal 2025, Vanenburg pernah membawa Indonesia melaju hingga final Piala AFF U23.

Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu gagal membawa Indonesia lulus ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

PSSI menilai SEA Games membutuhkan sosok dengan pengalaman khusus. Nama yang dianggap paling tepat ialah Indra Sjafri.

Indra merupakan pelatih yang sudah berulang kali menorehkan prestasi di ajang kelompok umur Asia Tenggara. 

