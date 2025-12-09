Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Indra Sjafri Ungkap Keunggulan Filipina Sebelum Tumbangkan Timnas Indonesia

Selasa, 09 Desember 2025 – 05:10 WIB
Indra Sjafri Ungkap Keunggulan Filipina Sebelum Tumbangkan Timnas Indonesia - JPNN.COM
Selebrasi kemenangan Filipina melawan Myanmar pada SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12). Foto: Facebook/Philippine Men's National Football Team.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri menilai Filipina diuntungkan sebelum jumpa anak asuhnya pada lanjutan Grup C SEA Games 2025.

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menyebut Reyes Sandro dan kolega memiliki modal bagus seusai menang atas Myanmar dengan skor 2-0.

Filipina Bermodal Kemenangan atas Myanmar

Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Mcpherson Garrath tampil tanpa beban menghadapi skuad Garuda Muda.

Baca Juga:

Terbukti, Filipina mampu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Indonesia di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).

"Filipina datang ke laga ini dengan kemenangan melawan Myanmar. Mereka bermain sangat baik," ujar manajer asal Pesisir Selatan itu.

Dengan hasil yang diraih melawan Timnas Indonesia, Filipina sukses menembus semifinal SEA Games 2025 dengan status juara Grup C.

Baca Juga:

Raihan tersebut sejatinya mengejutkan mengingat sejak awal Filipina tidak diunggulkan untuk menjadi juara grup.

Filipina Ukir Sejarah

Hasil yang diraih Filipina pada SEA Games 2025 juga mengukir sejarah baru. Pasalnya, terakhir kali mereka melaju ke semifinal terjadi pada edisi 1991 silam.

Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri menilai Filipina diuntungkan sebelum jumpa anak asuhannya, Senin (8/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indra Sjafri  Timnas Indonesia  Timnas U-22 Indonesia  SEA Games 2025  Filipina 
BERITA INDRA SJAFRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp