Indra Widjaja Bongkar Misi Alwi Farhan di All England 2026

jpnn.com - Pelatih tunggal putra Indonesia Indra Widjaja menilai keikutsertaan Alwi Farhan pada turnamen All England 2026 bukan sekadar mengejar hasil.

Indra melihat turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu sangat penting bagi Alwi untuk pembentukan mental dan pengalaman bertanding di level tertinggi.

Dia menegaskan debut Alwi di All England harus dimaknai sebagai tahapan pembelajaran, terutama dalam menghadapi atmosfer pertandingan yang berbeda dibanding ajang-ajang sebelumnya.

Lebih jauh, Indra mengingatkan bahwa All England memiliki karakter khusus yang kerap memberi tekanan mental bagi pemain muda.

Oleh karena itu, pengalaman tampil di ajang tersebut dinilai sangat berharga bagi perkembangan Alwi ke depan.

"Membawa Alwi (Farhan) pertama kali ke All England, saya berpesan bahwa ini melalui proses-proses pertandingan yang belum dan baru akan dilalui."

"Memang kata orang All England itu suasana atau atmosfernya angker, tetapi saya rasa ini pengalaman yang baik untuk dia," pesan Indra.

Indra berharap, Alwi dapat menikmati setiap pertandingan yang dijalani tanpa beban berlebihan, sekaligus menjadikan All England 2026 sebagai pijakan awal untuk menatap turnamen-turnamen besar lainnya di masa mendatang.