JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Indra Widjaja Ungkap Kondisi Tim, Sinyal Kuat Indonesia Menuju Thomas & Uber Cup 2026

Rabu, 22 April 2026 – 11:52 WIB
Skuad Indonesia di Thomas dan Uber Cup 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Persiapan tim bulu tangkis Indonesia menuju Thomas & Uber Cup 2026 memasuki tahap akhir.

Pemusatan latihan yang digelar di Horsens Badminton Club resmi berakhir pada Selasa (21/4/2026), dengan rangkaian simulasi pertandingan sebagai penutup program.

Pada sesi terakhir tersebut, tim pelatih membagi pemain ke dalam dua kelompok untuk menjalani simulasi pertandingan.

Baca Juga:

Evaluasi awal menunjukkan progres positif, terutama dari sektor tunggal putra yang dinilai mulai mencapai kondisi terbaik.

"Pada latihan penutup ini kami menggelar simulasi dalam dua kelompok. Dari empat pemain tunggal putra yang saya lihat, performanya sudah cukup baik dan kondisi mereka juga makin stabil," ujar pelatih tunggal putra Indra Widjaja.

Selain aspek teknis, atmosfer kebersamaan di dalam tim juga menjadi sorotan positif. Indra menilai semangat para pemain dalam skuad Thomas menunjukkan energi yang terus meningkat menjelang turnamen berlangsung.

Baca Juga:

"Dari sisi kekompakan tim Thomas, saya melihat semangat mereka sangat bagus. Energinya positif, dan saya berharap hal ini bisa terus dijaga sampai nanti mencapai hasil maksimal," lanjut Indra.

Setelah menuntaskan latihan di Horsens, para pemain akan mulai memasuki fase adaptasi arena pertandingan di Forum Horsens pada 22–23 April. Tahap ini menjadi kesempatan terakhir sebelum turnamen resmi dimulai.

Thomas & Uber Cup  Thomas dan Uber Cup 2026  Thomas Cup  Uber Cup  PBSI 
