Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

inDrive Hadirkan Platform Iklan untuk Dukung Ekosistem Ride-Hailing

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:46 WIB
inDrive Hadirkan Platform Iklan untuk Dukung Ekosistem Ride-Hailing - JPNN.COM
Platform inDrive Ads untuk memperkuat bisnis dan menjaga layanan tetap terjangkau. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan di bidang transportasi, inDrive meluncurkan inDrive Ads sebagai platform periklanan terbaru untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Inisiatif ini juga ditujukan untuk menjaga layanan tetap terjangkau bagi pengguna serta mempertahankan komisi rendah bagi pengemudi.

Saat ini, inDrive Ads telah hadir di 20 negara utama dan menjangkau sebagian besar basis pengguna aktif bulanan inDrive.

Baca Juga:

Sepanjang tahun ini, inDrive menargetkan perluasan layanan tersebut ke seluruh negara tempat perusahaan beroperasi.

Communication Manager inDrive, Wahyu Ramadhan, mengatakan peluncuran inDrive Ads merupakan upaya perusahaan dalam membangun ekosistem bisnis jangka panjang.

“Produk ini merupakan upaya kami untuk mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menambahkan, sebagian ruang iklan akan dialokasikan untuk program sosial dan komunitas internal.

“Sebagian ruang iklan juga akan dialokasikan untuk program-program sosial dan inisiatif komunitas internal inDrive,” katanya.

Platform inDrive Ads untuk memperkuat bisnis dan menjaga layanan tetap terjangkau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   inDrive  Indrive ads  Ride-Hailing  periklanan 
BERITA INDRIVE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp