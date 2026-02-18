Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

inDrive Perkuat Dukungan bagi Pengemudi lewat Driver Lounge di Manado

Rabu, 18 Februari 2026 – 22:24 WIB
inDrive resmikan Driver Lounge pertama di Manado untuk dukung kesejahteraan mitra. Foto: inDrive

jpnn.com, MANADO - inDrive Driver Lounge pertama di Manado, Sulawesi Utara, hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kenyamanan dan kesejahteraan pengemudi.

Kehadiran fasilitas ini dinilai strategis seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Driver Lounge dirancang sebagai ruang komunitas multifungsi yang dapat dimanfaatkan pengemudi untuk beristirahat di sela aktivitas.

Fasilitas yang tersedia antara lain area lobi, ruang istirahat, musala, akses WiFi, stasiun pengisian daya, pantry, toilet, area bersih diri, serta ruang kegiatan komunitas.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo menyatakan Manado, memiliki komunitas pengemudi yang solid dan aktif.

Kehadiran Driver Lounge ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi para pengemudi yang menjadi bagian penting dari layanan inDrive.

"Kami berharap fasilitas ini dapat menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk mendukung aktivitas mereka,” ujarnya.

Selain peresmian fasilitas, inDrive juga membagikan paket sembako kepada pengemudi yang hadir sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas komitmen mereka dalam melayani masyarakat.

TAGS   inDrive  Driver Lounge  mitra driver  driver 
