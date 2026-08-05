Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Industri Alas Kaki & Tekstil Indonesia Unjuk Gigi di LF–IGT Expo 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 – 16:20 WIB
Industri Alas Kaki & Tekstil Indonesia Unjuk Gigi di LF–IGT Expo 2026 - JPNN.COM
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka Indo Leather & Footwear Expo atau ILF Expo dan Indo Garment & Textile Expo atau IGT Expo 2026. Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indo Leather & Footwear Expo atau ILF Expo dan Indo Garment & Textile Expo atau IGT Expo 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Rabu (5/8).

Memasuki penyelenggaraan ke-19, pameran ini menghadirkan 210 peserta dari 14 negara, termasuk 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.

Pameran internasional yang diselenggarakan Krista Exhibitions Group tersebut dibuka oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca Juga:

Kehadiran pemerintah menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan industri manufaktur nasional, khususnya sektor kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen.

"ILF Expo dan IGT Expo 2026 menjadi ruang pertemuan bagi produsen, pemasok, distributor, investor, asosiasi, dan pembeli untuk melihat perkembangan teknologi, memperluas jaringan bisnis, serta membuka peluang kerja sama di pasar domestik dan internasional," kata kata CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, Rabu (5/8). 

Peserta pameran berasal dari Indonesia, China, Italia, Uni Emirat Arab, Pakistan, Spanyol, India, Bangladesh, Jerman, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan.

Baca Juga:

Partisipasi pelaku industri dari 14 negara dinilai memperlihatkan besarnya potensi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen di kawasan Asia.

Beragam produk dan teknologi ditampilkan dalam pameran ini, mulai dari produk kulit, alas kaki, tekstil, garmen, bahan baku, aksesori, mesin produksi, hingga teknologi otomasi dan solusi manufaktur terbaru.

Industri alas kaki dan tekstil Indonesia unjuk gigi di LF–IGT Expo 2026 dengan menggandeng 50 UMKM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri manufaktur  industri alas kaki  Industri Alas Kaki & Tekstil  LF–IGT Expo 2026  Transformasi digital  Bisnis 
BERITA INDUSTRI MANUFAKTUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp