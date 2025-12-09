Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Industri Bangunan Hijau Jadi Fokus Utama dalam Greenship Awards 2025

Selasa, 09 Desember 2025 – 14:54 WIB
Industri Bangunan Hijau Jadi Fokus Utama dalam Greenship Awards 2025 - JPNN.COM
Green Consultant of the Year - Ecobuild. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Green Building Council Indonesia (GBCI) menggelar Greenship Awards 2025 di Jakarta, sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku industri yang berkontribusi dalam mendorong praktik pembangunan berkelanjutan.

Ajang ini mempertemukan perusahaan, pemimpin industri, dan profesional yang terlibat dalam transisi menuju lingkungan binaan yang lebih hijau dan efisien.

Dalam ajang tahun ini, penghargaan Green Consultant of the Year diberikan kepada Ecobuild Green Building Consultant atas konsistensinya menerapkan prinsip keberlanjutan di berbagai proyek.

Kontribusi tersebut terlihat dari desain hijau, efisiensi energi, serta pendampingan teknis pada sejumlah proyek rendah karbon, termasuk Wisma 46, Gedung Otoritas IKN, Gedung Indosat, dan Telkom Landmark Tower.

Ecobuild juga aktif menggelar pelatihan, seminar, dan program edukasi publik terkait bangunan hijau.

Momentum penghargaan ini hadir di tengah meningkatnya urgensi menekan emisi dari sektor bangunan, yang menyumbang lebih dari sepertiga konsumsi energi dan karbon global.

GBCI menegaskan bahwa penguatan ekosistem bangunan hijau menjadi salah satu pilar menuju target Indonesia Net Zero Emission 2060, sementara peran konsultan dinilai vital untuk memastikan standar diterapkan secara konsisten.

Pada kesempatan yang sama, Yadi Krisnadi, Chairman & Advisor Ecobuild Green Building Consultant, turut meraih penghargaan Greenship Professional of the Year.

GBCI menggelar Greenship Awards 2025 di Jakarta untuk mengapresiasi pelaku industri bangunan hijau.

TAGS   Greenship Awards 2025  GBCI  ecobuild  desain hijau  bangunan hijau 

