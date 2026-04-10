Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Industri Cold Chain Kian Berkembang, Mitsubishi Fuso Siap Topang Logistik Modern

Jumat, 10 April 2026 – 12:01 WIB
ilustrasi. ridho/jpnn

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai Agen Pemengan Merek (APM) Mitsubishi Fuso menegaskan pihaknya akan mendukung bisnis cold chain atau rantai yang dinilai memiliki potensial di Indonesia.

Dalam mendukung bisnis tersebut, Mitsubishi Fuso menyediakan berbagai varian kendaraan niaga mulai dari truk ringan, besar hingga layanan purnajual yang tersebar di Indonesia guna mendukung para pebisnis dalam menjalankan usahanya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sales and Marketing Director PT KTB Aji Jay dalam acara talk show bertajuk Peluang dan Tantangan Industri Cold Chain di Indonesia pada ajang GIICOMVEC 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

“Bisnis logistik, khususnya cold chain, membutuhkan kendaraan yang andal dan fleksibel. Oleh karena itu, kami memahami pelaku usaha membutuhkan kendaraan andal. Kami hadir dengan pilihan kendaraan yang lengkap dan dukungan layanan purnajual di 225 titik di seluruh Indonesia,” ujar Aji Jay.

Dia menambahkan seluruh jaringan itu memiliki mekanik yang terlatih. Itu untuk memastikan operasional pelanggan tetap berjalan tanpa hambatan.

Dia menuturkan KTB memiliki mekanik yang bisa mengatasi untuk Cold Storage-nya.

Selain itu, kata dia, Mitsubishi Fuso tengah mengembangkan layanan one stop servis khusus kendaraan cold chain.

Menurut Aji, perusahaan juga menghadirkan fitur digital untuk memantau kondisi kendaraan dan suhu muatan secara real time.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Fuso  Logistik Modern  Cold Chain  GIICOMVEC 
BERITA MITSUBISHI FUSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp