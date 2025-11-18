Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Industri Mainan di Semarang Kantongi Fasilitas Kawasan Berikat, Siap Perluas Pasar Ekspor

Selasa, 18 November 2025 – 12:50 WIB
Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Imik Eko Putro (8 dari kiri) secara simbolis menyerahkan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Sun Wing Ming Indonesia pada Kamis (13/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - PT Sun Wing Ming Indonesia resmi mengantongi izin fasilitas fiskal kawasan berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY pada Kamis (13/11).

Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Semarang ini bergerak di bidang produksi mainan anak-anak dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat dan Inggris.

Pemberian fasilitas tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan sektor industri dan peningkatan ekspor nasional.

Direktur PT Sun Wing Ming Indonesia Andrew Tuah menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Bea Cukai dalam mendorong ekspor dan kemudahan berusaha di sektor industri kreatif.

“Kami berterima kasih atas dukungan Bea Cukai Jateng DIY. Fasilitas ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan efisiensi produksi,” ujar Andrew Tuah dalam keterangannya, Selasa (18/11).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY R. Megah Andiarto menjelaskan fasilitas kawasan berikat sendiri bertujuan memperkuat daya saing industri nasional, menarik investasi asing, memperluas ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

"Dengan mengantongi fasilitas ini, PT Sun Wing Ming Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah," kata Megah.

Diketahui pada tahun ini, investasi PT Sun Wing Ming Indonesia mencapai Rp 24 miliar dan akan meningkat hingga Rp 39,47 miliar di 2029.

TAGS   Fasilitas Kawasan Berikat  industri mainan  Bea Cukai  pasar ekspor  industri  perusahaan  tenaga kerja 
