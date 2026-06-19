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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Industrii Asuransi Jiwa Tumbuh, MDRT Day 2026 Dorong Profesionalisme Tenaga Pemasar

Jumat, 19 Juni 2026 – 04:29 WIB
Industrii Asuransi Jiwa Tumbuh, MDRT Day 2026 Dorong Profesionalisme Tenaga Pemasar - JPNN.COM
Ki-ka : Mentari Winarni (MDRT Indonesia Country Chair 2025 - 2026); Emira E. Oepangat (Direktur Eksekutif AAJI); dan Lisa (Committee Chair MDRT Day by MCC Indonesia 2026). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Industri asuransi jiwa menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pendapatan premi kanal keagenan mencapai Rp14,29 triliun pada kuartal I 2026 atau tumbuh 1,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Di tengah momentum tersebut, AAJI menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme agen asuransi melalui berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk penyelenggaraan MDRT Day by MCC Indonesia 2026.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat, mengatakan fokus industri saat ini bukan hanya pada pertumbuhan jumlah agen, tetapi juga peningkatan profesionalisme dan etika kerja tenaga pemasar.

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Menurut Emira, kode etik tenaga pemasar yang diterbitkan AAJI harus dipegang teguh oleh seluruh agen dan perusahaan asuransi jiwa.

Hal ini penting untuk mencegah praktik yang tidak sesuai, seperti poaching, twisting, mis-selling, dan penyalahgunaan informasi.

“Stabilitas ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan jiwa, yang tidak lepas dari peran tenaga pemasar profesional dan beretika,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6).

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Secara keseluruhan, 56 dari 58 perusahaan asuransi jiwa membukukan total pendapatan premi sebesar Rp47,27 triliun pada kuartal I 2026. Hingga akhir periode tersebut, jumlah tertanggung industri mencapai 118,28 juta orang, terdiri dari 22,56 juta tertanggung perorangan dan 95,72 juta tertanggung kumpulan.

Kenaikan jumlah tertanggung sebesar 20,9 persen ini, menurut Emira, menegaskan peran penting tenaga pemasar dalam memperluas jangkauan proteksi kepada masyarakat.

Industrii asuransi jiwa tumbuh positif, MDRT Day 2026 dorong profesionalisme tenaga pemasar

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TAGS   asuransi  asuransi jiwa  MDRT Day 2026  Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia  
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