INFIA Buka Arcafe di Lippo Mall Puri, Kafe Tematik IP Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - INFIA Corp meluncurkan Arcafe, kafe tematik IP terbaru dan fandom experience area pertama di Indonesia yang berlokasi di Lippo Mall Puri.

Dirancang sebagai panggung rotasi untuk kolaborasi imersif dengan karakter-karakter ikonik di dunia, Arcafe adalah tempat di mana pengalaman fans, storytelling, dan inovasi kuliner bertabrakan menjadi satu.

Meneruskan jejak kesuksesan One Piece Cafe, BRUU by Hai Dudu, dan Toko Tahilalats, Arcafe menjadi langkah paling ambisius INFIA dalam menghadirkan pengalaman IP ke dalam ruang nyata.

Kompleks ini menghadirkan dua ruang cafe berdampingan, masing-masing menyuguhkan kolaborasi IP berbeda yang bersifat musiman dan tematik penuh.

“Arcafe kami ciptakan untuk para fans yang tidak hanya ingin menonton cerita favorit mereka, tetapi ingin masuk dan hidup di dalamnya,” ujar Group CCO INFIA Corp Andrey Noelfry.

“Mulai dari interior, menu, hingga merchandise, semuanya dirancang untuk membawa dunia cerita itu ke kehidupan nyata dengan cara yang immersive, playful, dan fan-first,” sambung Andrey.

Arcafe membuka ruang pertamanya dengan debut yang penuh energi, Jujutsu Kaisen Cafe, resmi dibuka pada November 2025, bekerja sama dengan Medialink sebagai mitra lisensi resmi.

Tema utama untuk kafe ini akan mengangkat arc Shibuya Incident, salah satu bagian cerita paling intens dan ikonik dalam seri Jujutsu Kaisen.