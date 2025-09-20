INFIEN ENERGY dan FTI ITB Bekerja Sama Dorong Industri Energi Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA - PT. Infiniti Energi Indonesia (INFIEN ENERGY) bersama Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (FTI ITB) resmi menandatangani perjanjian kerja sama.

Kerja sama itu meliputi pengembangan industri energi terbarukan seperti panel surya, baterai, dan elektrifikasi transportasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam industri energi.

Founder dan CEO INFIEN ENERGY Muhammad Firmansyah menjelaskan sebagai salah satu perusahaan energi terbarukan terkemuka asal Indonesia, INFIEN ENERGY sangat antusias dalam mendukung terwujudnya kolaborasi.

Dia menjelaskan langkah itu diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap bersaing di pasar global, sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih nasional.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia industri dan akademisi. Kami percaya, peningkatan kualitas SDM merupakan kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global energi bersih,” kata Firmansyah dalam keterangannya, Sabtu (20/9).

Sementara itu, Dekan FTI ITB, Prof. Tirto Prakoso, menyatakan kerja sama sejalan dengan misi ITB untuk melahirkan inovasi dan lulusan yang siap menghadapi tantangan industri.

Baca Juga: Pernyataan Presiden Prabowo Soal Energi Terbarukan Bikin Eddy Soeparno Gembira

“Semoga dengan adanya kerja sama ini tidak hanya sekadar riset teknologi energi terbarukan, tetapi juga bisa menjadi sarana pembelajaran para mahasiswa dan menyiapkan talenta Indonesia agar mampu menjadi pemimpin di era transisi energi,” jelas Prof. Tirto.

Melalui kemitraan, INFIEN ENERGY dan FTI ITB menargetkan lahirnya berbagai inisiatif kolaboratif, mulai dari riset dan pengembangan di bidang energi terbarukan seperti panel surya, baterai dan lainnya, implementasi proyek industri berkelanjutan, hingga forum diskusi yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, dan praktisi industri.