INFIEN Gandeng AMPACE Percepat Implementasi BESS untuk Energi Nasional

Minggu, 12 April 2026 – 14:06 WIB
INFIEN dan AMPACE teken MoU percepat pengembangan BESS untuk dukung transisi energi nasional. Foto: Infien

jpnn.com, JAKARTA - PT Infiniti Energi Indonesia (INFIEN) menjalin kemitraan strategis dengan Xiamen Ampace Technology Limited (AMPACE) untuk mempercepat implementasi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) di Indonesia.

Kemitraan tersebut sebagai langkah awal kolaborasi di sektor energi terbarukan. Kerja sama ini membuka peluang pengembangan proyek BESS skala menengah hingga besar, baik untuk segmen utilitas maupun komersial dan industri (C&I).

Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak akan mengeksplorasi berbagai potensi proyek guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Kemitraan ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong kapasitas energi terbarukan hingga lebih dari 100 gigawatt (GW) dalam beberapa dekade mendatang.

Selain itu, kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat integrasi energi baru terbarukan serta mendukung program de-dieselisasi nasional.

Founder dan CEO INFIEN Muhammad Firmansyah, menyatakan kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur energi berkelanjutan di Indonesia.

"Menggabungkan kapabilitas eksekusi lokal yang kuat dari INFIEN dengan teknologi baterai canggih dari AMPACE, serta selaras dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal EBTKE, kami optimistis dapat menghadirkan solusi penyimpanan energi yang aman serta andal, mendukung prioritas nasional, dan memberikan nilai ekonomi yang nyata," ujar Firmansyah, dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan BESS ini mengacu pada standar global dengan performa tinggi, umur pakai panjang, serta sistem keamanan yang telah teruji.

