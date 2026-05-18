Infinite Collection Park Serpong, Hunian dengan Harga Mulai Rp330 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Kawasan Tangerang Raya terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sebagai pusat hunian baru di wilayah Jabodetabek.

Dukungan infrastruktur, konektivitas yang makin baik, serta berkembangnya kawasan terpadu menjadikan wilayah ini kian diminati masyarakat yang mencari hunian maupun investasi properti.

Berdasarkan data Rumah123 pada awal 2026, Tangerang mencatat pangsa pencarian hunian sebesar 14,8 persen, melampaui kawasan Jakarta Selatan yang berada di level 12,4 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kawasan Tangerang sebagai destinasi tempat tinggal baru.

Menjawab tingginya permintaan tersebut, Park Serpong kembali menghadirkan produk hunian terbaru bertajuk Infinite Collection yang berlokasi di klaster Palisade North.

"Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen untuk menyediakan hunian modern yang terjangkau, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga muda maupun investor properti," kata CEO LippoLand David Iman Santosa, Senin (18/5).

Infinite Collection mengusung konsep Designer Inspired Homes, yakni hunian dengan tampilan fasad modern, tata ruang efisien, serta suasana tempat tinggal yang selaras dengan gaya hidup urban masa kini.

Konsep ini tidak hanya menonjolkan desain arsitektur, tetapi juga menghadirkan pengalaman hunian yang lebih personal dan inspiratif.