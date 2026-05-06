JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Infiniti Granite Curi Perhatian di ARCH:ID 2026

Rabu, 06 Mei 2026 – 17:39 WIB
Instalasi booth Infiniti di ARCH:ID 2026. Foto dokumentasi Infiniti

jpnn.com, JAKARTA - Infiniti Granite Tile mampu memberikan warna baru dalam ajang arsitektur bergengsi ARCH:ID 2026.

Dalam pameran yang digelar 23–26 April 2026 itu, Infiniti berkolaborasi dengan biro arsitek kenamaan FFFAARRR untuk membedah proses di balik sebuah karya konstruksi.

Instalasi unik ini merupakan respons kreatif terhadap tema besar ARCH:ID tahun ini, yaitu Skema Sintesa, yang menekankan pada kolaborasi antar-elemen.

Direktur Marketing Platinum Ceramics Group Jali Wijaya, menjelaskan bahwa instalasi ini bertujuan menunjukkan aspek-aspek yang biasanya tidak terlihat oleh mata publik. 

"Melalui kolaborasi dengan FFFAARRR serta dukungan dari Sika dan FABA, kami ingin menunjukkan bahwa kualitas bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga proses panjang yang membentuknya—mulai dari ide, gambar, hingga teknik pemasangan," ungkap Jali dalam keterangan resminya, Rabu (6/5).

Pengunjung diajak melihat secara transparan bagaimana metode pemasangan granite tile dilakukan, lengkap dengan teknik aplikasi mortar yang presisi. Hal ini menjadikan proses konstruksi sebagai elemen utama pameran, bukan sekadar latar belakang.

Salah satu daya tarik utama di booth Infiniti adalah kehadiran mesin mekanik hasil kolaborasi dengan FABA. Mesin ini merepresentasikan ritme kerja konstruksi sekaligus menjadi ajang pembuktian performa material Infiniti dalam kondisi dinamis. 

Untuk memastikan durabilitas, Infiniti menggandeng Sika sebagai sistem perekat yang menjamin aplikasi granite tile tetap optimal dan tahan lama.

Infiniti Granite mencuri perhatian pengunjung di ARCH:ID 2026 dengan mengsung tema The Unseen Act of Formation

Infiniti  ARCH:ID 2026  Platinum Ceramics Group  Keramik 
