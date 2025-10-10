Infinity Continuity dan Campaign for Good Perkuat Ketahanan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Infinity Continuity bekerja sama dengan Campaign for Good meluncurkan #BusinessContinuityID, sebuah kampanye pertama di Indonesia yang menghubungkan para pemimpin sektor korporasi dan sosial untuk membangun budaya ketahanan di seluruh negeri.

Melalui proses open call yang menjaring peserta dari berbagai wilayah Indonesia, lima organisasi sosial terpilih melalui mekanisme seleksi komunitas yang transparan dan partisipatif di platform Campaign for Good.

Kelima organisasi tersebut memperoleh kursi yang sepenuhnya disponsori, sehingga memungkinkan lembaga akar rumput dan organisasi pelayanan publik untuk mengikuti pelatihan Business Continuity Management (BCM) bersama para profesional dari sektor swasta.

Inisiatif ini menjadi tonggak pertama di Indonesia dalam penerapan proses seleksi berbasis komunitas untuk memperkuat keberlanjutan bisnis dan mendorong pertukaran pengetahuan antara korporasi dan lembaga nirlaba.

Pendekatan ini menggabungkan keahlian profesional dengan pengalaman lapangan guna membangun ketahanan lintas sektor.

“Program ini tidak hanya berfokus pada manajemen risiko, tetapi juga memastikan setiap organisasi, besar maupun kecil, dapat terus melayani masyarakat dan memberikan dampak positif, bahkan di masa krisis,” ujar Gary Ng, Director of Preparedness & Resiliency sekaligus Founder Infinity Continuity.

“Kami percaya ketahanan bisnis sejati harus bersifat inklusif dan relevan dengan konteks lokal," imbuhnya.

Pelatihan BCM Managers Course yang digelar di Ascott Kuningan Jakarta berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 20 peserta dari berbagai sektor, termasuk eksekutif korporasi, inovator sosial, dan pemimpin komunitas.