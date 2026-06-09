Infinix XBOOK 15, Rekomendasi Laptop untuk Mahasiswa dan First Jobber

jpnn.com, JAKARTA - Infinix menghadirkan XBOOK 15 yang sesuai dengan kebutuhan laptop untuk mahasiswa dan pekerja muda di tengah banyaknya pilihan yang tersedia.

Pasalnya, kebutuhan laptop untuk mahasiswa dan first jobber tidak hanya soal spesifikasi, tetapi juga soal kecocokan dengan kebutuhan pengguna.

Sebagai salah satu rekomendasi laptop untuk mahasiswa dan first jobber, Infinix XBOOK 15 hadir untuk menjawab kebutuhan mereka yang membutuhkan perangkat serbaguna untuk belajar dan bekerja.

Laptop Infinix ini dirancang untuk mendukung aktivitas modern seperti tugas kuliah, meeting online, hingga kebutuhan laptop kerja harian dengan performa yang stabil.

Beberapa fitur utama yang mendukung produktivitas tersebut antara lain:

Performa responsif dengan AMD Ryzen 5000 Series untuk multitasking harian seperti belajar, browsing, dan kerja

Penyimpanan SSD PCIe hingga 1TB yang mempercepat booting, membuka aplikasi, dan transfer file

Layar 15,6 inci FHD+ dengan rasio screen-to-body 85% untuk area kerja yang lebih luas dan nyaman

Keyboard dengan 3-level backlight dan travel distance 1,5 mm untuk kenyamanan mengetik dalam berbagai kondisi

Kamera 1080P Full HD Dual Starlight dengan dual front fill light untuk tampilan video yang lebih jernih saat meeting atau kelas online

AI ENC Noise Cancellation untuk membantu meredam suara bising saat komunikasi

Baterai 50Wh dengan daya tahan hingga 8 jam untuk mobilitas harian

65W Type-C fast charging untuk pengisian daya yang lebih cepat dan praktis

Dengan kombinasi tersebut, Infinix XBOOK 15 menjadi salah satu laptop Infinix yang relevan untuk mahasiswa maupun pekerja muda yang membutuhkan perangkat produktif dan fleksibel untuk aktivitas sehari-hari.(chi/jpnn)